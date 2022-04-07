Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 01:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de bıçaklı kadın elektroşok tabancasıyla etkisiz hale getirildi
ABD'de bir markete giren bıçaklı saldırgan çevredekileri tehdit etti. Polis, saldırganı elektroşok tabancasıyla etkisiz hale getirdi. O anlar polis kamerası tarafından kaydedildi.
ABD'nin Florida eyaletinde, ülkenin en büyük market zinciri Walmart'ta bıçaklı kadın çevredekileri tehdit etmeye başladı.
Saldırgan kadını etkisiz hale getirmek isteyen polis, silah doğrulttu, takviye destek de istedi.
Silahını zaman kazanmak için kullanan polis, gelen ekipten aldığı elektroşok tabancası ile kadını etkisiz hale getirdi.
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