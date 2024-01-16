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Dünya
AA 16.01.2024 00:36

ABD'de bazı eyaletlerde kar yağışı etkili oldu

ABD'nin bazı eyaletlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

ABD'de bazı eyaletlerde kar yağışı etkili oldu
[Fotograf: Reuters]

Ulusal Hava Durumu Servisi'nden (NWS) yapılan açıklamaya göre, Iowa, Missouri ve Texas eyaletlerinde kar yağışı etkili oldu ve sıcaklıklar sıfırın altında seyretti.

Eyaletlerde "tüm zamanların en düşük hava sıcaklıkları" ölçüldü.

Soğuk havanın ilerleyen günlerde ülkenin orta ve kuzeydoğusunda 26 eyaleti etkisi altına alacağı aktarılan açıklamaya göre, başkent Washington, New York ve Boston gibi şehirlerde en soğuk günler yaşanacak.

Ülkedeki uçuş trafiğini takip eden FlightAware sitesine göre, ABD'de bugün 2 bin 352 uçuş iptal edildi, 5 bin 726 uçuş ise gecikmeli yapıldı.

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