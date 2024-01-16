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Dünya
AA 16.01.2024 00:32

Apple akıllı saatlerine yönelik satış yasağını yeni tasarımla aşabilecek

Apple'ın tıbbi izleme teknolojisi şirketi Masimo ile olan patent anlaşmazlığından kaynaklanan bazı akıllı saat modellerine yönelik satış yasağını, yeniden tasarlanan modelle aşabileceği duyuruldu.

Apple akıllı saatlerine yönelik satış yasağını yeni tasarımla aşabilecek
[Fotograf: Reuters]

Masimo'nun ABD Federal Temyiz Mahkemesine sunduğu dilekçeye göre, geçen hafta ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi Apple'ın yeniden tasarladığı saat modelinin yasak dışında kaldığına karar verdi.

Dilekçeye göre, Apple da yeniden tasarladığı saatlerinin Masimo'nun nabız oksimetresi patentine konu teknolojisini içermediğini bildirdi.

Apple'ın akıllı saatlerine ilişkin satış yasağı

Uluslararası ticaret anlaşmazlıklarına bakan ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, geçen yıl ekimde, Apple Watch'un kandaki oksijen seviyelerini okuma özelliğinin Masimo'nun nabız oksimetresi patentlerini ihlal ettiği kararına varmıştı.

Komisyonunun kararı, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından veto edilmemişti.

25 Aralık 2023’e kadar veto etme süresi olan Biden yönetiminin kararı veto etmemesiyle Apple Watch Ultra 2 ve Watch Series 9'un ABD'de satışı yasaklanmıştı.

Apple ise Federal Temyiz Mahkemesine başvurarak karara itiraz etmişti. Kararın durdurulması için talepte bulunan Apple, saatlerin yeniden tasarlanmış versiyonlarının Masimo'nun patentlerini ihlal edip etmediğine 12 Ocak'a kadar karar verecek ABD Gümrük ve Sınır Korumasının değerlendirmesinin beklenmesini istemişti.

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