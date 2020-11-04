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ABD'de başkanlık yarışında New York'u Biden aldı
ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Demokrat Joe Biden, New York eyaletinde kazandı.
Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Demokrat aday Biden, New York eyaletinde rakibi Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı geride bıraktı.
Biden, New York'ta 29 delege kazanmış oldu.
ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.
Etiketler: ABD ABD Başkanlık Seçimleri Joe BidenSon Güncelleme: 4 Kasım 2020 Çarşamba 05:53
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