Fox News'in haberine göre, oyların yüzde 56'sının sayıldığı Florida ve yüzde 4'ünün sayıldığı Georgia'da Demokrat aday Joe Biden; oyların yüzde 1'inin sayıldığı Güney Carolina'da ise ABD Başkanı Donald Trump seçim yarışını önde götürüyor.

Florida eyaletinde Biden oyların yüzde 50,6'sını, Trump ise yüzde 48,7'sini alırken, Georgia'da Biden'ın oy oranı yüzde 53,4, Trump'ınki ise yüzde 45,5 görünüyor.

ABD Başkanı Trump'ın Güney Carolina'da yüzde 72,6 oy oranına ulaşırken, bu eyalette Biden'ın oy oranı yüzde 25,8'te kaldı.

Trump, oyların yüzde 2'sinin sayıldığı Indiana eyaletinde oyların yüzde 67,2'sini elde etmiş, Biden da oyların yüzde 8'inin sayıldığı Kentucky'de yüzde 54,6 oy oranına ulaşmıştı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.