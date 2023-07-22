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Dünya
AA 22.07.2023 19:50

ABD'de başkan adayı DeSantis: 6 Ocak Kongre baskını ayaklanma değil protesto

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis, "6 Ocak Kongre baskını olaylarının bir ayaklanma değil protesto olduğunu" savundu.

ABD'de başkan adayı DeSantis: 6 Ocak Kongre baskını ayaklanma değil protesto
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis, İngiliz komedyen Russell Brand'in Podcast programına konuk oldu.

ABD'de 2020 başkanlık seçimlerinin ardından 6 Ocak 2021'de meydana gelen Kongre olaylarının bir "ayaklanma olmadığı" görüşünü paylaşan DeSantis, olaylara katılanların protesto için orada bulunduğunu söyledi.

DeSantis, daha sonra bunun bir başkaldırıya dönüştüğüne işaret ederek, "Ancak bunun 'ABD hükümetini bir şekilde devirmek için bir plan olduğu' düşüncesi doğru değil. Bu medyanın (olaylardan) daha fazla faydalanmak ve siyasi amaçlar için kullanmak üzere uydurduğu bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

"Trump daha güçlü bir şekilde ortaya çıkmalıydı"

Olayların "talihsiz şekilde" geliştiğini kaydeden DeSantis, protesto için orada bulunanlara isyankar demenin yanlış olduğunu ileri sürdü.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın partisinden en yakın rakibi DeSantis, 6 Ocak Kongre olaylarına ilişkin, Trump ile ilgili "Daha güçlü bir şekilde ortaya çıkmalıydı." yorumunu yapmıştı.

Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçimi sonuçlarının onaylanmasına ilişkin oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Şiddet olaylarına sahne olan baskında, 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

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