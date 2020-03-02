Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türkler ve Suriyeliler Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi. Adres Beyaz Saray'dı.

Şehit Türk askerleri için saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu, şehitlerin isimleri tek tek anıldı.

Türk, İslam ve Suriye toplumunun temsilcileri gösteride yer aldı.

Kuzey Amerika Azerbaycanlılar Toplumu Başkan Yardımcısı Rahim Shahbazi, "Bu savaşta hep beraberiz. Şehidiniz şehidimizdir. İranlı Azerbaycanlılar olarak Türkiye’nin mücadelesini çok ciddiye alıyoruz." dedi.

"Teröristleri durdurmak Türkiye'yi destekleyin"

İdlib doğumlu ve yakınları hala orada olan Walid Loul, Türk askerinin bölgedeki varlığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi:

"İlk kez bir uçak hastaneleri vurmuyor, okulları vurmuyor, pazarları, dükkanları, fırınları vurmuyor, Suriye ordusunu vuruyor. Esed ve Ruslar sivilleri vuruyor. İdlib'de kız ve erkek kardeşlerim var. Herkes Türk ordusunun operasyonundan çok memnun."

İdlibli Loul, TRT Haber aracılığıyla dünyaya çağrıda bulundu:

"Türkiye'yi destekleyin lütfen. Teröristleri durdurmak için yaptıkları için destekleyin. Devlet terörü uygulayan Esed ve Rusya tıpkı mafya."