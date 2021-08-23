Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın terör grubu olarak ilan ettiği Antifa ve aşırı sağcı Proud Boys grupları arasında çıkan çatışmada taraflar birbirlerine biber gazı ve paintball silahları ile saldırdı.

Çatışmada onlarca aracın camları kırıldı, bir minibüs devrildi; çevredeki bazı yapılarda maddi hasar meydana geldi.

Çatışma sırasında hangi gruptan olduğu bilinmeyen bir kişi ise etrafa ateş açtı.

[Fotoğraf: Reuters]

Yaralanan kimsenin olmadığı olaylarda silahlı kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Portland şehrinde yaklaşık 1 yıldır siyasi gruplar sürekli karşı karşıya geliyor.

Şehrin sokaklarında şiddet olayları sık sık yaşanıyor.