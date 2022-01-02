ABD’nin New Mexico eyaletine bağlı Albuquerque şehrindeki Sandia tepesinde yılbaşı gecesi iki teleferikte buzlanma nedeniyle arıza meydana geldi.

Arıza nedeniyle en az 20 kişi teleferiklerde mahsur kaldı.

Kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere olay yerine Bernalillo County Şerif Ofisi ve hava kurtarma ekipleri sevk edilirken, şimdiye kadar 8 kişi kurtarıldı.

"Durumları iyi"

Teleferik işletmesinin genel müdürü Michael Donovan, mahsur kalanların teleferik işletmesinden ve Sandia tepesindeki bir restorandaki bazı görevlilerden oluştuğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Donovan, teleferiklerde su ve battaniye bulunduğunun altını çizdi.

Kurtarma çalışmaları devam ediyor.