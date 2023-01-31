Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 18:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de araçtan silahla ateş açıldı: 10 yaralı
[Temsili Fotoğraf: Reuters]
ABD'nin Florida eyaletinde hareket halindeki bir araçtan silahla ateş açılması sonucu 10 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Lakeland Polis Şefi Sam Taylor, yaptığı açıklamada, Lakeland kentinde silahlı saldırganların, binek bir araçtan ateş açtığını söyledi.
Silahlı saldırının "hedefli" olduğuna inandıklarını belirten Taylor, 10 kişinin yaralandığını aktardı.
Taylor, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.
Etiketler: ABD
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