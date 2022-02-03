Amerikan Başkanı Biden'a anketlerden kötü sonuçlar gelmeye devam ediyor.

Araştırma şirketi Gallup, ekonomi ve enerji fiyatları konulu bir anket yaptı. Ankete göre, her 3 Amerikalıdan ikisi, başta enflasyon olmak üzere ekonominin genel gidişatından hoşnut değil.

Amerikalıların sadece yüzde 33'ü ekonomiden memnun olduğu yönünde görüş belirtti.

Son 20 yılın en düşük seviyesinde

Ülkede enerji politikalarından duyulan memnuniyet de, son 20 yılın en düşük seviyesinde.

Amerikalılar'ın yüzde 73'ü, artan benzin fiyatları nedeniyle Biden yönetiminin enerji politikalarından memnun değil.

Ülkede benzin fiyatları her eyalette farklılık gösterse de, ortalama bir galon benzine 3 virgül 38 dolar ödeniyor.

ABD ordusuna güven azaldı

Ülkede Amerikan ordusuna duyulan güven de azaldı. Gallup'ın anketine göre, orduya güven yüzde 10'dan fazla geriledi,

Amerikalıların yüzde 61'i orduya güvendiğini belirtti.

