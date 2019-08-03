Teksas Eyaletinde bir AVM'de silahlı saldırganlar etrafa rastgele ateş açtı. İlk bilgilere göre, en az 20 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade ediliyor.

ABD’nin Teksas eyaletimde bir alışveriş merkezinde etrafa rastgele ateş açıldı. En az 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda yaralılar da var.https://t.co/vgG3Xt6vRK pic.twitter.com/UZISsVhaBN — TRT HABER (@trthaber) August 3, 2019

Saldırıda çok sayıda yaralı olduğu bilgisi de var.

Olayın ardından şüphelinin polis tarafından yakalandığı belirtildi.

Birden fazla saldırganın olabileceğini değerlendiren polis, alışveriş merkezindeki operasyonlarını sürdürüyor.

Kaynak: TRT Haber