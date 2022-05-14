Buffalo şehrindeki saldırı bir alışveriş merkezindeki süpermarketin içinde düzenlendi. Şüphelinin çevreye ateş açtığı, çok sayıda kişinin vurulduğu kaydedildi.

NBC televizyonu ölenler olduğunu aktardı.

ABD'nin New York eyaletinin kuzeyindeki bir alışveriş merkezinde toplu silahlı saldırı düzenlendi. Yaralananların olduğu saldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olaya dair ayrıntıları @trthaber muhabiri Tuna Şanlı aktardı.https://t.co/A2iRXDoP70 pic.twitter.com/5mTjri7bLl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 14, 2022

Askeri kamuflajlı bir şüpheli gözaltına alındı.

Saldırının sebebi ve can kaybı olup olmadığı hakkında polisin açıklama yapması bekleniyor.