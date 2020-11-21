Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 02:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Amerika Birleşik Devletleri'nde silahlı saldırı yaşandı. Wisconsin eyaletindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.
ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Wauwatosa kentindeki bir alışveriş merkezinde yaşanan silahlı saldırı sonrası polisin kalabalık bir ekip ve araçlarla olay yerinde kontrolü sağladığı bilgisi aktarıldı.
Yerel medya kaynakları, olay yerinden en az 3 yaralının ambulansla hastaneye taşındığını, polisin olayın nedenine ilişkin henüz bir basın açıklaması yapmadığı bilgisini paylaştı.
Bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, Mayfair isimli alışveriş merkezinin otoparkında onlarca polis arabası ve özel eğitimli K9 polis köpekleri ile önlem alındığı görüldü.
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