Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 01:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran Sağlık Bakan Yardımcısı istifa etti
[Fotoğraf: AA]
İran Sağlık Bakan Yardımcısı Rıza Melekzade, Sağlık Bakanı Said Nemeki’yi koronavirüs salgınını kötü yönetmek ve çok sayıda can kaybına neden olmakla suçlayarak istifa etti.
Araştırma ve Teknolojiden Sorumlu Sağlık Bakan Yardımcısı Rıza Melekzade, istifa mektubunda Sağlık Bakanı Nemeki'yi koronavirüs (Covid-19) salgınını kötü yöneterek çok sayıda can kaybına neden olmakla suçladı.
Öte yandan Sağlık Bakanlığına bağlı Korona Hastalığı Danışma Konseyi Genel Sekreteri ve Başkan Yardımcısı Ali Nobaht da Nemeki'ye tepki olarak görevinden ayrıldığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Nemeki, dün yaptığı bir konuşmada Melekzade'yi "koronavirüs konusunda yanlış tahminlerde bulunmakla" suçlamıştı.
İran'da Covid-19 nedeniyle vaka sayıları ve can kayıpları son haftalarda salgının başından bu yana en yüksek seviyelere çıktı. Ülkede virüs kaynaklı can kaybı 43 bini aşarken vaka sayısı 900 bine yaklaştı.
Etiketler: Koronavirüs
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