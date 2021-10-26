Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 05:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 ölü
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'nin Idaho eyaletinde bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Boise şehri emniyet müdürlüğünün düzenlediği basın toplantısında, eyaletin en büyük alışveriş merkezi olan Boise Towne Square’de yerel saatle 01.50’de silahlı bir kişinin etrafa ateş açarak 2 kişinin ölümüne, biri polis 4 kişinin yaralanmasına neden olduğu açıklandı.
Olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
Etiketler: ABD Bireysel Silahlanma Alışveriş Merkezi
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