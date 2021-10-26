Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 00:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bartholomeos Türkiye’nin Washington büyükelçisiyle görüştü
[Fotoğraf: AA]
Fener Rum Patriği Bartholomeos ABD'de. Bartholomeos resmi temaslarına Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan’ın, onuruna verdiği kahvaltı ile başladı. Washington Büyükelçiliği konutunda karşılıklı sıcak mesajlar verildi.
Fener Rum Patriği Bartholomeos 12 yıl sonra ABD’de. Bartholomeos resmi temaslarına Washington Büyükelçisi Murat Mercan’ın, onuruna verdiği kahvaltı ile başladı.
Seyahat sırasında rahatsızlanması nedeniyle geceyi hastanede geçiren Fener Rum Patriği’nin dinç ve sağlıklı olduğu görüldü.
[Fotoğraf: AA]
Fener Rum Patriği ABD’de
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği konutundaki kahvaltıya Bartholomeos’nun beraberindeki din görevlileri de katıldı.
Büyükelçi Murat Mercan, katılımı dolayısıyla Fener Rum Patriği’ne teşekkür etti. Bartholomeos da Türk büyükelçiliğinde ağırlanmanın büyük keyif olduğunu söyledi.
Bartholomeos, temasları kapsamında ABD Başkanı Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken tarafından da kabul edilecek.
Etiketler: ABD
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