Fener Rum Patriği Bartholomeos 12 yıl sonra ABD’de. Bartholomeos resmi temaslarına Washington Büyükelçisi Murat Mercan’ın, onuruna verdiği kahvaltı ile başladı.

Seyahat sırasında rahatsızlanması nedeniyle geceyi hastanede geçiren Fener Rum Patriği’nin dinç ve sağlıklı olduğu görüldü.

[Fotoğraf: AA]

Fener Rum Patriği ABD’de

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği konutundaki kahvaltıya Bartholomeos’nun beraberindeki din görevlileri de katıldı.

Büyükelçi Murat Mercan, katılımı dolayısıyla Fener Rum Patriği’ne teşekkür etti. Bartholomeos da Türk büyükelçiliğinde ağırlanmanın büyük keyif olduğunu söyledi.

Bartholomeos, temasları kapsamında ABD Başkanı Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken tarafından da kabul edilecek.