Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 10:00Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
ABD'de alev hortumu böyle görüntülendi
ABD'nin California eyaletinde "alev hortumu" oluştu. O anlar, kameraya yansıdı.
California'nın Gorman bölgesindeki orman yangınında, yükselen sıcaklık ve artan rüzgarlar yangını hızlandırdı.
Sıcak ve kuru havanın alevlerle buluşmasıyla "alev hortumu" oluştu.
Bölgede 200'den fazla itfaiye eri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Orman Yangını Yangın ABD
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