Açık 17.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 25.09.2024 21:44

ABD’de adliyedeki patlamada 2 kişi yaralandı

ABD’nin California eyaletinde bulunan Santa Maria Adliyesi'nde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Olayın el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı bildirildi.

ABD’de adliyedeki patlamada 2 kişi yaralandı
[Fotograf: İHA]

Olayın el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı bildirildi.

Santa Barbara County Şerif Ofisi, patlamayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını belirterek, “Patlama kasıtlı olarak yerleştirilmiş bir el yapımı patlayıcıdan kaynaklandı” dedi.

California Valisi Gavin Newsom, yaptığı açıklamada, olayı yakından takip ettiklerini ve kolluk kuvvetleriyle koordinasyon halinde olduklarını aktardı.

Görgü tanıkları, bir kişinin adliye binasına girdiğini ve sırt çantasını fırlatmasının ardından patlamanın meydana geldiğini ifade etmişti.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Putin, nükleer caydırıcılık politikaları ile ilgili Güvenlik Konseyini topladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:20
Brezilya Devlet Başkanı Lula, İsrail'in saldırılarını "soykırım" olarak tanımladı
22:01
Hizbullah, İsrail'in kuzeyini onlarca füzeyle hedef aldığını duyurdu
21:57
Bakan Bayraktar, ABD'de şirket yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısı yaptı
22:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birçok Batılı ülke İsrail karşısında sessiz kalmaya devam ediyor
21:49
İsrail’in güneyindeki Eylat kentine İHA saldırısı gerçekleştirildi
21:44
İstanbul'da kamyon devrildi: 3 yaralı
İzmir'de dalış yapan grup akya balığı sürüsüyle karşılaştı
İzmir'de dalış yapan grup akya balığı sürüsüyle karşılaştı
FOTO FOKUS
Bakan Güler Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu
Bakan Güler Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ