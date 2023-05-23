ABD'de 4 üniversitelinin cinayet zanlısı Kohberger, suçlamalar karşısında "sessiz" kaldı

Moskova kentinde şok etkisine sebep olan üniversite öğrencilerinin cinayetiyle ilgili suçlanan Kohberger, kendisine suçlarını okuyan Latah İlçe Bölge Yargıcı John Judge'a kısa cevaplar verirken, suçlu olup olmadığı sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Zanlının avukatının, "Sayın yargıç sessiz kalacağız" demesi üzerine, duruşmayı idare eden Bölge Yargıcı, Kohberber'in hakkındaki tüm suçlamaları reddettiğini varsaydı.

2 Ekim'e ertelenen davanın yaklaşık 6 haftada tamamlanması öngörülürken, savcıların zanlı hakkında idam cezası isteyip istemediklerini yazılı olarak 60 gün içinde mahkemeye sunması gerekiyor.

Olay

Idaho Üniversitesi öğrencileri Ethan Chapin (20), Madison Mogen (21), Xana Kernodle (20) ve Kaylee Goncalves (21) 13 Kasım 2022’de evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu.

Polis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekipleri, uzun süren araştırmalardan sonra zanlı Kohberger'i 30 Aralık 2022’de Pennsylvania'da ailesine ait evde yakalamıştı.

Kohberger, çıkarıldığı ilk mahkemeden sonra 4 ayrı birinci derece cinayet suçlamasıyla yargılanmak üzere Idaho'ya getirilmişti.

Idaho Üniversitesi kampüsünün bulunduğu Moskova kentinde 7 yıl aradan sonra işlenen ilk cinayet olan olay, yerel toplumda ve ülkede büyük yankı uyandırmıştı.

Idaho Yüksek Mahkemesinden 17 Mayıs'ta yapılan açıklamada, büyük jürinin, 28 yaşındaki Kohberger’i 4 ayrı birinci derece cinayetten suçlayarak yargılanmasına karar verdiği duyurulmuştu.