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Dünya
AA 19.12.2023 02:23

ABD'de 3,2 milyondan fazla kişi iklim değişikliğine bağlı sel riski nedeniyle taşındı

ABD’de yapılan bir araştırmada, 3,2 milyondan fazla Amerikalının iklim değişikliği nedeniyle yüksek sel riski bulunan bölgelerden göç ettiği belirtildi.

ABD'de 3,2 milyondan fazla kişi iklim değişikliğine bağlı sel riski nedeniyle taşındı

Nature Communications adlı dergide yayımlanan yeni araştırmada, “İklim Terk Alanları” denilen bölgelere işaret edildi.

Araştırmada, 2000 ila 2020 yılları arasında ABD’de 3,2 milyondan fazla kişinin iklim değişikliğine bağlı sel riski nedeniyle yer değiştirdiği kaydedildi.

2020 nüfus sayımı verileri ve ülke genelindeki sel riski bölgelerinin karşılaştırılması ile yapılan incelemede, 20 yılda doğrudan sellere atfedilen 3,2 milyonun üzerinde net nüfus kaybı yaşandığı tespit edildi.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Jeremy Porter, sel riskinin söz konusu bölgelerdeki nüfus üzerindeki etkisine dikkati çekerek, bu durumun o alanlardaki mülk değerlerini, yerleşim yeri kompozisyonunu ve ticari sürdürülebilirliği büyük oranda değiştirdiğine vurgu yaptı.

ABD genelinde 113 milyon kişinin iklim değişikliğine bağlı olarak sel riski altında bulunduğuna işaret edilen araştırmada, gelecek 30 yıl içinde 2,5 milyon insanın daha yer değiştirmesinin beklendiği tahmininde bulunuldu.

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