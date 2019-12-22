Dünya
ABD'de 21 yaşından küçüklere tütün mamulleri satılamayacak22 Aralık 2019 Pazar 15:39 - Son Güncelleme 22 Aralık 2019 Pazar 15:53
ABD Kongresi, tütün mamullerinin satışındaki yaş sınırının 18'den 21'e çıkarılmasını öngören tasarıyı onayladı.
[Fotoğraf: AA]
Senato'da yapılan oylamada, kararın yer aldığı tasarı 23 "hayır"a karşı 71 "evet" oyu aldı.
Tasarıyı, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzalaması bekleniyor.
Karar, gelecek yıl yürürlüğe girecek.
Amerika Birleşik Devletleri'nin 50 eyaletinden yaklaşık 20'sinde sigara satışındaki yaş sınırı 21. Ancak buna rağmen, ülkedeki son verilere göre, lise öğrencilerinin yüzde 27'den fazlası e-sigara kullanıyor.
Hükümet, e-sigarayı da kapsayan tütün mamullerinin satın alma yaşını yükselterek, gençlerin bu ürünlere olan bağımlılığını azaltmak istiyor.
Kaynak: TRT Haber
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