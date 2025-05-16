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Dünya
AA 16.05.2025 23:37

ABD'de 11 mahkum hapishaneden kaçtı

ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans şehrindeki bir hapishaneden 11 mahkumun kaçtığı bildirildi.

ABD'de 11 mahkum hapishaneden kaçtı

Louisiana Eyalet Polisi'nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, hapishaneden 11 mahkumun kaçtığı bilgisi paylaşıldı.

Paylaşılan bilgilere göre, yetkililer kaçan mahkumlardan birini yakaladı ve 10’unun bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada, sabah yapılan sayımda 11 mahkumun kayıp olduğu tespit edilirken, firar edenlerin 19 ile 42 yaşları arasında erkekler olduğu belirtildi.

Şerif Susan Hutson, departmanının kaçan mahkumları bulmak için yerel, eyalet ve federal kolluk kuvvetleriyle aktif şekilde işbirliği yaptığını söyledi.

Olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek üzere kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını aktaran Hutson, "Bu olaya neden olan her türlü eksiklik veya başarısızlık hızlı ve tam hesap verebilirlikle ele alınacaktır." ifadelerini kullandı.

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