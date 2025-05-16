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Dünya
AA 16.05.2025 23:30

Katil İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesinin çevresini bombaladı

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Tel ez-Zater bölgesinde bulunan El-Avde Hastanesinin çevresini şiddetli bir şekilde bombaladığı ve şarapnel parçalarının hastaların odalarına kadar ulaştığı belirtildi.

Katil İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesinin çevresini bombaladı
[AA Arşiv]

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın, bölgeye yaptığı ziyaretle eş zamanlı olarak Gazze'ye yönelik saldırılarının dozunu artırdı.

Son 4 gündür yoğunlaşan bu saldırılar kapsamında El-Avde Hastanesinin çevresindeki bir ev bombalandı.

Hastane idaresinden yapılan açıklamada, şiddetli bombardımanın etkisiyle şarapnel parçalarının, hastaların odalarına ulaştığı belirtildi. Saldırıda hastanenin zarar görüp görmediğine ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden dün yapılan açıklamada, İsrail'in doğrudan hava saldırılarında hedef alınan, yıkılan, yakılan veya zorla hizmet dışı bırakılan hastanelerin sayısının 38'e ulaştığı, ayrıca devam eden saldırılardan etkilenen onlarca sağlık merkezi bulunduğu belirtilmişti.

Trump, 13-16 Mayıs'ta gerçekleştirdiği Orta Doğu turu kapsamında sırasıyla Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi ziyaret etmişti. Trump'ın Orta Doğu turu sürerken İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlarda 300'ün üzerinde Filistinli öldü.

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