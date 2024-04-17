ABD yönetimi: Ülkeye gelmesi durumunda İran Dışişleri Bakanı'nın hareketleri kısıtlanabilir

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin İran Dışişleri Bakanı'nın vizesini kısıtlayıp kısıtlamayacağı sorusuna, "İran Dışişleri Bakanı'nın Birleşmiş Milletlerdeki toplantıya katılması durumunda, kendisini BM dışında çok fazla yerde görmeyi beklemiyorum." yanıtını verdi.

Belirli diplomatların hareketlerine ciddi kısıtlamalar getirebileceklerine işaret eden Miller, "Hareketlerinde ciddi kısıtlamalar görmeyi bekleyebilirsiniz." dedi.

Miller, ABD'nin İran'ın nükleer silahlar ve balistik füzeler için Kuzey Kore ile işbirliği konusundaki endişelerinin sorulması üzerine "Kesinlikle bu bizim son derece endişe duyduğumuz bir konu." ifadesini kullandı.

Abdullahiyan, yarın New York'ta olacak

İran'ın BM Misyonu, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın BM Güvenlik Konseyinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin yapılacak toplantıya katılmak üzere yarın New York'ta olacağını teyit etmişti.

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı “açık ve etkili” şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.