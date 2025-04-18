ABD yönetimi, madencilik projelerinde izin süreçlerini hızlandırıyor

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkede kritik minerallerin üretimini artırmaya yönelik kararnamesi çerçevesinde, Federal İzin İyileştirme Konseyinin kritik maden üretim projelerinde izin süreçlerini daha şeffaf, hesap verebilir ve öngörülebilir hale getiren ilk adımı attığı aktarıldı.

Açıklamada, izin süreçleri hızlandırılan projelerin ABD'nin yerli mineral üretimini artırarak iş imkanları oluşturmayı, ekonomik refahı desteklemeyi ve yabancı ülkelere bağımlılığı azaltmayı hedeflediği vurgulandı.

Bu kapsamda 10 maden üretim projesinin Konsey'e sunulduğu kaydedilen açıklamada, birkaç hafta içinde listeye daha birçok projenin eklenmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada söz konusu projeler, "Resolution Copper Project, Stibnite Gold Project, Warrior Met Coal Mines, McDermitt Exploration Project, South West Arkansas Project, Caldwell Canyon Mine Project, Libby Exploration Project, Lisbon Valley Copper Project, Silver Peak Lithium Mine ve Michigan Potash" şeklinde sıralandı.

Maden üretiminin ulusal güvenlik açısından önemi vurgulanmıştı

Trump, 20 Mart'ta kritik minerallerin üretimini artırmaya yönelik kararnameye imza atmıştı.

Kararnamede, ABD'nin bir zamanlar dünyanın en büyük değerli mineral üreticisi olduğu ancak sıkı federal düzenlemeler nedeniyle bu alanda gerileme yaşadığı belirtilmişti.

Ülkenin ulusal ve ekonomik güvenliğinin, yabancı güçlerin mineral üretimine olan bağımlılığı nedeniyle ciddi tehdit altında olduğu vurgulanan kararnamede, ABD'nin mineral üretimini en üst seviyeye çıkarmak için acilen harekete geçilmesinin ulusal güvenlik açısından zorunlu olduğu ifade edilmişti.

Kararnamede, mevcut tüm mineral üretim projelerinin listesinin Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi başkanına sunulması talimatı verilmiş, hızlıca onaylanabilecek projelerin belirlenerek izin süreçlerinin hızlandırılacağı kaydedilmişti.