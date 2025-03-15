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Dünya
TRT Haber 15.03.2025 22:05

ABD, Yemen'i vuruyor

ABD savaş uçakları, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi.

ABD, Yemen'i vuruyor

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki Husileri ve İran'ı hedef aldı.

Trump, açıklamasında, "Bugün Birleşik Devletler ordusuna, Yemen'deki Husi teröristlere karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdim." ifadesini kullandı.

 

Husilerin Kızıldeniz'de ABD gemilerini hedef aldığını ve bölgedeki deniz ticaretini olumsuz etkilediğini savunan Trump, "Husilerin ABD gemilerine yönelik saldırılarına müsamaha gösterilmeyecektir. Hedefimize ulaşana kadar ölümcül güç kullanacağız." bilgisini verdi.

Trump, Yemen'deki Husilere ait belirli bölgelere füze saldırıları düzenlediklerini belirtti.

ABD Başkanı, Husilere, "Zamanınız doldu, saldırılarınız bugünden itibaren durmalıdır, yoksa daha önce hiç görmediğiniz şekilde üzerinize bir cehennem yağacak." diye seslendi.

İran yönetimine de çağrıda bulunan Trump, şunları kaydetti:

"Husi teröristlere verilen destek derhal sona erdirilmelidir. ABD halkını ve başkanını tehdit etmeyin, bunu yaparsanız dikkatli olun çünkü Amerika sizi tamamen sorumlu tutacaktır ve bu konuda hiç de nazik olmayacağız."

ABD, Yemen'i vuruyor

En az 9 ölü, 9 yaralı

Öte yandan, ABD savaş uçakları, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırıları düzenledi.

Saldırılar sonucu başkentin bazı bölgelerinden dumanlar yükseldi.

Husi Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklmaya göre;  ABD'nin Yemen'in Sana kentine düzenlediği saldırılarda en az dokuz sivilin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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