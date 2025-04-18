Açık 9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.04.2025 05:12

ABD Yemen'i vurdu: 22 kişi öldü

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı'na ABD tarafından hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

ABD Yemen'i vurdu: 22 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Husilere ait el-Mesire televizyonunda yer alan habere göre, ABD savaş uçakları, Hudeyde kentine bağlı Es-Salif ilçesindeki Ras İsa Limanı'nı iki kez hedef aldı.

Saldırıda 5'i sağlık görevlisi 22 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.

Sivil savunma ve kurtarma ekipleri, saldırı sonucu limanda çıkan yangını söndürmek ve yaralıları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

ETİKETLER
Yemen ABD
Sıradaki Haber
ABD Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:01
Dünyanın en küçük kablosuz uçan robotu üretildi: Çapı 1 santimetreden küçük
06:56
Avcılar'da yıkımda bitişik dairenin duvarı olmadığı anlaşıldı
06:55
Fazla tuz tüketimi obezite riskini yüzde 330'dan fazla artırabilir
06:51
Bilim insanları fiziğin kurallarını alt üst eden yeni bir madde keşfetti
06:47
Yeni teknoloji: Karbondioksit 15 dakikada yakıta dönüştü
06:42
Mars’ta karbon döngüsüne dair ilk doğrudan kanıt bulundu
Siirtli esnaf yarım asırlık "antika kilim" işiyle 11 çocuk büyüttü
Siirtli esnaf yarım asırlık "antika kilim" işiyle 11 çocuk büyüttü
FOTO FOKUS
Geleceğin şampiyonları TİGEM'de yetiştiriliyor
Geleceğin şampiyonları TİGEM'de yetiştiriliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ