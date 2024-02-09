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Dünya
AA 09.02.2024 11:24

ABD, Yemen'deki Husilere ait insansız su üstü araçlarıyla füzelere yönelik 7 saldırı düzenledi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü insansız su üstü araçları ve gemisavar seyir füzelerine yönelik 7 saldırı düzenlediğini duyurdu.

ABD, Yemen'deki Husilere ait insansız su üstü araçlarıyla füzelere yönelik 7 saldırı düzenledi
[Fotograf: AA]

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından dün yapılan açıklamada, "CENTCOM'a bağlı unsurlar, 8 Şubat'ta yerel saatle 05.00-21.00'de Husilere ait 4 insansız su üstü aracı ile Kızıldeniz'deki gemilere doğru fırlatılmaya hazırlanan 7 gemi savar seyir füzesine yönelik meşru müdafaa amaçlı 7 saldırı düzenledi." ifadesi kullanıldı.

Husilerin kontrolündeki bölgelerde tespit edilen füzeler ve otonom su üstü araçlarının ABD Donanması ve ticari gemileri tehdit ettiği belirtilen açıklamada, "Bu harekatlar, seyrüsefer serbestisini koruyacak ve uluslararası suları ABD Deniz Kuvvetleri ve ticari gemiler için daha güvenli ve emniyetli hale getirecektir." ifadesine yer verildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, dün ABD ile İngiltere'nin ülkenin kuzeybatısındaki Sada kentini hedef aldığını bildirmişti.

Ayrıca Husiler, ABD ile İngiltere'nin, ülkenin batısındaki Hudeyde kentine birkaç saat içinde 2 defa hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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