ABD Çalışma Bakanlığı, son beş yılda şirketlerde yasa dışı olarak çalıştırılan çocukların sayısında yüzde 70'lik bir artışın kaydedildiğini açıkladı.

Açıklamada, 3 bin 800 çocuğun 800'den fazla şirkette çocuk işçiliği yasalarının ihlal edilerek çalıştırıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Ülke medyasına yansıyan son araştırmalarla, en küçükleri 12 yaşında olmak üzere göçmen çocukların, tavuk çiftliklerinde ve mezbahalarda tehlikeli makineler ile çalıştırıldığı ve tehlikeli çatılar inşa ettiği belirlendi.

Araştırmalar, göçmen çocukların, çocuk işçiliğine ilişkin yasalar ihlal edilerek çalıştırıldığını ortaya koydu.

Çalışma ve Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlıkları (HHS) tarafından açıklanan tedbirler arasında, göçmen çocuklara devlet gözetimi dışında sponsorluk yapan yetişkinlerin sicil kontrolünün sıkılaştırılması, ABD genelindeki iş yerlerinde çocuk istismarı vakalarının soruşturulması ve kovuşturulmasına yönelik çabaların artırılması yer alıyor.

Çalışma Bakanlığı, reşit olmayanların istismar edilebileceğinin görüldüğü alanlarda çocuk işçiliği soruşturmaları başlatacağını ve yalnızca taşeron şirketlere değil, yasa dışı çocuk işçiliğinden yararlanan büyük şirketlere karşı da hareket geçileceğini açıkladı.

Cezaların arttırılması isteniyor

Washington yönetimi, reşit olmayanların şirketler tarafından işgücü olarak sömürülmesine darbe indirmek için Kongre'nin Çalışma Bakanlığı soruşturmaları için ek fon tahsis etmesini ve ihlallere karşı cezaları artırarak adım atmasını istiyor.

ABD'de çocuk işçiliği yasalarını ihlal edenler için 15 bin 138 dolar olarak belirlenen cezaların "büyük şirketler için caydırıcı olmadığı" ifade ediliyor.