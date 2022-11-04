ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Haiti Senatosu Başkanı Joseph Lambert'e önemli yolsuzluklara ve ağır insan hakları ihlallerine karışmasından dolayı yaptırım uyguluyorum. Senato Başkanı Lambert, Haiti hükümetinin bütünlüğünü baltalayan yozlaşmış faaliyetlere katılarak kamudaki konumunu kötüye kullandı. Ayrıca, Lambert'in hükümetteki görev süresi boyunca ağır insan hakları ihlaline, yani yargısız infaza karıştığına dair güvenilir bilgiler bulunmaktadır." açıklamasını yaptı.

Blinken, ayrıca Lambert'in eşi Jesula Lambert Domond'u da yaptırım listesine aldığını, Lambert çifti ve birinci dereceden aile üyelerinin ABD’ye girişinin yasaklandığını kaydetti.

Kanada ile ortak karar

Dışişleri yaptırımlarının sadece yolsuzluk ve insan hakları ihlallerini kapsadığını belirten Blinken, ABD Hazine Bakanlığının da Kanada hükümetiyle ortak bir kararla Lambert ve Haitili politikacı Youri Latortue’yi uyuşturucu kaçakçılığı konusunda yaptırım listesine aldığını vurguladı.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ile Kanada Hükümetinin Lambert ve Latortue'ya, “yasa dışı uyuşturucuların veya bunların üretim araçlarının uluslararası çapta yayılmasına maddi katkıda bulunma veya bu konuda önemli bir risk oluşturan faaliyetler veya işlemlerde yer alma” suçlaması ile yaptırım uygulandığı bildirildi.

Lambert, 20 yıldır Haiti'de siyasi görevlerde bulunan önemli bir siyasetçi, Latortue ise eski Haiti Senatörü ve uzun zamandır ülkede ismi çokça şaibelere karışan politikacılardan biri olarak biliniyor.