Fransa'da ırkçılık, Meclis oturumunda tansiyonu yükseltti.

Fransa Boyun Eğmeyen (LFİ) partisinden Afrika kökenli siyahi milletvekilli Carlos Martens Bilongo, kürsüde konuşma yaptığı sırada, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) milletvekilli Gregoire de Fournas "Afrika'ya dönsün" diye bağırmıştı.

Gelen tepkiler üzerine oturum sonlandırılmıştı.

Maaşının yarsını alacak ve Meclis oturumlaına katılamayacak

Konuyla ilgili toplanan Meclis Bürosu, aşırı sağcı milletvekiline, yönetmeliklerdeki en ağır cezayı uyguladı.

Buna göre Gregoire de Fournas 2 ay boyunca maaşının yarısını alabilecek ve 2 hafta Meclis oturumlarına katılamayacak.

"Telaffuz nedeniyle yanlış anlaşıldım" diyerek kendini savundu

Fournas ise, "Afrika'ya dönsün" cümlesiyle Bilongo'yu değil, göçmen gemisini kastettiğini savundu.

Fransızca "o ve onlar" zamirlerinin telafuzlarının aynı olması nedeniyle yanlış anlaşıldığını dile getirdi.

Fournas'a verilen ceza ülke tarihinde sedece 2011 yılında bir kez uygulanmıştı.

