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Dünya
AA 30.03.2025 16:15

ABD ve Japonya, askeri işbirliğini artıracak

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, Çin'in bölgede artan askeri tehditleri ve olası Tayvan saldırısı karşısında, iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

ABD ve Japonya, askeri işbirliğini artıracak

Kyodo News'in haberine göre, ilk Asya seyahati kapsamında Japonya'yı ziyaret eden Bakan Hegseth, başkent Tokyo'da Nakatani ile bir araya geldi.

İki ülkenin Çin'in "saldırgan ve zorlayıcı" tutumlarına karşı durduğunu belirten Hegseth, Japonya'yı "vazgeçilmez bir ortak" olarak nitelendirdi.

Hegseth ve Nakatani, orta menzilli hava füzelerinin ortak üretimine erken başlanması ile SM-6 uçaksavar füzeleri üretiminin hızlandırılması konusunda anlaştı.

İki ülke arasındaki askeri işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kalan savunma bakanları, Tayvan'daki barış ve istikrarın korunmasının önemine işaret etti.

Japon hükümetinden yapılan açıklamaya göre Hegseth, ilerleyen saatlerde Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile de görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Hegseth ve İşiba, Çin'e karşı dolaylı bir mesaj niteliği taşıyan "özgür ve açık Hint-Pasifik" vizyonunu hayata geçirme hedefini paylaştı.

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