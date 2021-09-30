Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, çevrim içi gerçekleştirilen forumda yaptığı açıklamada, 70 yıllık savunma anlaşmasının geleceğinin iki ülke askeri yetkilileri tarafından görüşülmeye başlandığını açıkladı.

Bakan Lorenzana, söz konusu anlaşmanın, feshedilebileceği, değiştirilebileceği ya da revize edilebileceğini aktardı.

Anlaşmaya dair konuların tartışıldığı çevrim içi forumda konuşan Lorenzana, "Nasıl ilerleneceği konusunda fikir birliğine varmak için iki ülkenin askeri yetkilileri arasında ilk görüşmeler yapıldı." dedi.

ABD'nin Asya'daki en eski ittifak anlaşması

ABD ve Filipinler arasında 1951 yılında imzalanan savunma anlaşması, ABD'nin Asya'daki en eski ittifak anlaşması olarak önemini koruyor.

Söz konusu savunma anlaşması, ABD veya Filipinler herhangi bir saldırıya maruz kalırsa diğer ülkenin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ediyor.

Amerikalı yetkililer, Filipinler’in, Çin de dahil Güney Çin Denizi'nde herhangi bir saldırıyla karşı karşıya kalması durumunda anlaşma yükümlülüklerini yerine getirme sözünü vermişti.