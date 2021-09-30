İtalyan basınında yer alan haberlere göre, kasabasına gelen düzensiz göçmenlerin entegrasyonuna yardımcı olduğu için "göçmen dostu" olarak bilinen eski belediye başkanı Lucano, yasa dışı göçe yardım etmek, dolandırıcılık, zimmete para geçirme ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılandığı davada 13 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

Söz konusu cezanın, savcılığın, Lucano için talep ettiği 7 yıl 11 aylık hapis cezasından da yüksek olması dikkati çekti.

Mahkeme ayrıca, eski başkanın Avrupa Birliği (AB) ve İtalyan hükümetinden göç idaresi için aldığı 500 bin avroyu da iade etmesine hükmetti.

"Hayatım boyunca ideallerimin peşinden koştum"

63 yaşındaki eski başkanın kararı temyize götüreceği belirtildi.

Mahkemenin kararı açıklamasından sonra basına konuşan ve karara tepki gösteren Lucano, "Diyecek sözüm yok. İnanılmaz bir hadise. Avukatlara dahi ödeyecek param yok. Hayatım boyunca ideallerimin peşinden koştum, mafya ile mücadele ettim, ülkemin olumsuz imajını kurtarmak için çalıştım. Adalet yok. Ben beraat bekliyordum. İşlemediğim suçlardan lekelendim." ifadelerini kullandı.

STK'lardan karara tepki, eski başkana destek

Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran "Mediterranea Saving Humans" isimli sivil toplum kuruluşu (STK), "korkunç bir karar" olarak nitelediği kararın, ülkenin dayanışma kültürüne saldırı olduğu değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca "Mimmo Lucano'nun yanındayız" mesajı paylaşıldı.

Bir diğer STK "Sea Watch Italy" de mahkumiyet kararı sonrası Lucano'nun yanında olduklarını duyurdu.

Xenia operasyonu

İtalyan mali polis ekiplerinin, 2016 yılında başladığı "Xenia" operasyonunda 2017'de soruşturulan Lucano, 2018'de ev hapsine alınmıştı. Lucano'nun ev hapsine alınmasına ve hakkındaki suçlamalara STK'lar o dönem de tepki göstermişti.

Lucano'ya daha önce yöneltilen suçlamalar arasında yerleşik vatandaşlarla ve göçmenler arasında sahte evlikler yapılmasını teşvik etmenin de olduğu ancak mahkemenin bunu daha önce reddettiği belirtildi.