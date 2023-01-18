ABD ve Çin ekonomide "iletişimi geliştirme" konusunda anlaştı
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile Çin'in dış ticaret ve uluslararası ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Liu Hı, Zürih'te yaptıkları görüşmede makroekonomik ve finansal konularda iletişimi daha da geliştirme konusunda anlaştı.
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yellen ve Liu, İsviçre'nin Zürih şehrinde ikili görüşme gerçekleştirdi.
Yellen'ın göreve gelmesinden bu yana Liu ile ilk yüz yüze görüşmesinin "samimi, somut ve yapıcı" geçtiği belirtilen açıklamada, Yellen ve Liu'nun, makroekonomik ve finansal gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu bilgisi verildi.
Açıklamaya göre, her iki tarafın da küresel ekonominin işleyişi için makroekonomik ve finansal konulardaki iletişimi daha da geliştirmenin önemli olduğu konusunda anlaştı.
Açıklamada, Yellen ve Liu'nun, sürdürülebilir kalkınmanın önemi konusunda da anlaştığı, temiz enerjiye geçişte gelişmekte olan ülkelere sağlanan desteğin yanı sıra iklim finansmanı konusunda ikili ve Birleşmiş Milletler (BM), G20 ve Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (APEC) içinde olduğu çok taraflı iş birliğini geliştirecekleri vurgulandı.