ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yellen ve Liu, İsviçre'nin Zürih şehrinde ikili görüşme gerçekleştirdi.

Yellen'ın göreve gelmesinden bu yana Liu ile ilk yüz yüze görüşmesinin "samimi, somut ve yapıcı" geçtiği belirtilen açıklamada, Yellen ve Liu'nun, makroekonomik ve finansal gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu bilgisi verildi.

Açıklamaya göre, her iki tarafın da küresel ekonominin işleyişi için makroekonomik ve finansal konulardaki iletişimi daha da geliştirmenin önemli olduğu konusunda anlaştı.

Açıklamada, Yellen ve Liu'nun, sürdürülebilir kalkınmanın önemi konusunda da anlaştığı, temiz enerjiye geçişte gelişmekte olan ülkelere sağlanan desteğin yanı sıra iklim finansmanı konusunda ikili ve Birleşmiş Milletler (BM), G20 ve Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (APEC) içinde olduğu çok taraflı iş birliğini geliştirecekleri vurgulandı.