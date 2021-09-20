Amerikan basınına konuşan üst düzey yetkililer, Başkan Joe Biden yönetiminin, uluslararası seyahatte Covid-19 önlemleriyle ilgili bugün yeni politikalarını açıklayacağını söyledi.

Tam aşı zorunluluğu

Yetkililer, Biden yönetiminin, ABD'ye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına tam aşılı olma zorunluluğu getireceğini duyurdu.

Şu anda tüm uluslararası uçuşlarda ülkeye giriş için PCR testi isteyen ABD yönetiminin, söz konusu seyahat düzenlemesiyle ilgili duyuruyu ilerleyen saatlerde yapması bekleniyor.

Aşı zorunluluğunun kapsamı genişletilmişti

ABD Başkanı Biden, daha önce bazı federal çalışanlar için getirdiği COVID-19 aşı zorunluluğunu imzaladığı yeni kararnameyle tüm federal ve sağlık çalışanları ile 100'den fazla personeli olan iş yerlerinde çalışanları kapsayacak şekilde genişletmişti.