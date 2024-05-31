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Dünya
AA 31.05.2024 00:39

ABD, Ukrayna'ya bazı Amerikan silahlarını Rusya'da kullanma izni verdi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, bazı Amerikan silahlarının Ukrayna tarafından Rusya topraklarında kullanılmasına izin verdiği, ancak bu iznin sadece Kharkiv bölgesiyle sınırlı olduğu bildirildi.

ABD, Ukrayna'ya bazı Amerikan silahlarını Rusya'da kullanma izni verdi

Amerikan CNN kanalına konuşan ve adı açıklanmayan iki ABD'li yetkili, Biden'ın "kamuoyundan gizli şekilde" Ukrayna'ya verdiği silah kullanma izninin uzun zamandır süren Amerikan politikasında kısmi bir değişiklik anlamına geldiğini açıkladı.

Habere göre Biden, Amerikan silahlarının Rusya topraklarında kullanılmasına karşı çıkarken, bu politikasını kısmen değiştirdi ve Kiev yönetimine sadece Rusya'nın son dönemde saldırılarını yoğunlaştırdığı Kharkiv bölgesinde kullanılmak üzere söz konusu onayı verdi.

Buna göre Ukrayna ordusu, ABD yapımı silahları sınırda bulunan Kharkiv bölgesinde kullanabilecek, ancak Rusya'nın daha iç bölgelerinde ya da başka yerlerinde kullanamayacak.

Ukrayna yönetimi, Rusya'nın saldırılarını yoğunlaştırdığı Kharkiv'deki savunma zaaflarını giderebilmek amacıyla Amerikan yönetiminden söz konusu ABD yapımı silahlarını bu bölgede kullanma izni istemişti.

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