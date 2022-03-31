Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 12:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD, Ukrayna'ya 100 kamikaze dron verecek
[Temsili fotoğraf: AP]
ABD, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin askeri yardım çağrılarına karşılık olarak Ukrayna'ya 100 "kamikaze dron" gönderecek.
ABD, Kiev yönetimine askeri yardımlarını artırıyor.
Beyaz Saray yönetimi daha önce onaylanan savunma yardım paketine ek silahlar ekleyecek; Ukrayna'ya 100 "kamikaze dron" da gönderecek.
ABD'nin ek silah desteği kararı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin çağrısının ardından geldi.
Pentagon Uluslararası Güvenlikten Sorumlu Müsteşarı, Ukrayna'dan gelen her talebi ciddiye aldıklarını ifade etti.
Hedefe çarparak patlıyorlar
Kamikaze dronlarda, kamera ve navigasyon sistemleri ile güdümlü patlayıcılar bulunuyor.
Patlayıcı yüklü dronlar, hedefine çarparak infilak ediyor.
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