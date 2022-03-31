Sırbistan vatandaşları, daha iyi bir gelecek ve gençler için istihdam alanlarının oluşturulması bakımından bu seçime büyük önem veriyor.

AA muhabirinin mikrofon uzattığı Sırbistan vatandaşları seçimlerden beklentilerini dile getirdi.

Predrag Velickovic, seçimlere kesinlikle katılacağını ama kime oy vereceğine henüz karar vermediğini belirterek "Bize verilen siyasi önerileri gözden geçirmem lazım. Yeni hükümet Sırbistan'ı dünya ekonomisine entegre etmeli. Sırbistan'ın refahı, gençlerin daha iyi bir gelecekte yaşaması, emeklilik fonunda iyileştirmeler, daha iyi bir sağlık sistemi gibi konular üzerinde yoğunlaşmaları gerekli." diye konuştu.

"Siyasetçilerin en büyük sorunu, hangi yönde ilerlediklerinin farkında olmamaları." diyen Velickovic, siyasetçileri ülkenin ve halkın geleceği için çalışmaya çağırdı.

Belgradlı Danica Blecic de yeni hükümetten çeşitli alanlarda istikrar sağlamasını beklediğinin altını çizerek "Yeni hükümetten, daha iyi bir ekonomi ve eğitim, gençlerin kariyer sahibi olabileceği iş alanları oluşturmasını bekliyorum." dedi.

Diğer bir seçmen Natalija Milojevic, gençlerin Sırbistan'dan göç etmemeleri için çözümler bulunması beklentisini dile getirdi.

Milojevic "Yeni hükümetten beklentim gençlerin Sırbistan'ı terk etmemesi için ülkede istikrar ve daha iyi bir ekonomi oluşturulması. Gençler için çalışma alanları oluşturulmasını ve Sırbistan'da rahat bir hayat sürülmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Filip Jovanovic de Sırbistan'da daha çok demokrasi, daha çok aday ve meclise giren daha çok parti görmek istediğini dile getirdi.

Önceleri seçimlere ilgi duymadığını belirten Niş sakini 27 yaşındaki Mladen Djordjevic, şimdi ise seçimlerin ne kadar önemli olduğunun farkına vardığını ve yeni hükümetten beklentisinin "barış, huzur ve yolsuzlukla mücadele" olduğunu söyledi.

Djordjevic, diğer bir beklentisinin de Sırbistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile daha da yakınlaşması olduğunu belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, seçim kampanyaları sırasında Sırbistan'ın NATO'ya girmeyeceğini söylemişti.

Sırbistan'ın 3 Nisan'daki seçimlerde doğru kararı vereceğine emin olduğunu ifade eden Vucic, "Seçimler çocuk oyuncağı değil. Mevzu, birini sevip sevmemeniz değil. Mevzu, çocuklarınızın geleceğini garanti altına almak isteyip istemediğiniz." diye konuşmuştu.

Sırbistan'da seçmenler, parlamento ve cumhurbaşkanı seçimi için 3 Nisan'da sandık başına gidecek.

İktidardaki Sırbistan Sosyalist Partisi ve Sırp İlerleme Partisinin mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i destekleyeceği belirtilmişti.