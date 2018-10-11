ABD tüm F-35 uçuşlarını askıya aldı

Müşterek Taaruz Programı Sözcüsü Joe Dellavedova, "Tüm F-35 uçaklarının yakıt borularında yapılan inceleme devam ederken, ABD Kuvvetleri ve uluslararası ortaklar geçici olarak F-35 uçuşlarını askıya aldı." ifadelerini kullandı.

Dellavedova, uçuşların durdurulması kararının, 28 Eylül'de Güney Carolina Beaufort yakınlarında düşen F-35B uçağının devam eden incelemesinde elde edilen ilk bulgulardan yola çıkılarak verildiğini kaydetti.

Müşterek Taaruz Programı Sözcüsü Dellavedova, "Sorunlu yakıt borularının takılı olduğu uçakların o parçası değiştirilecek. Yakıt boruları sorunsuz olan uçaklar ise uçuşlara geri dönecek. İncelemelerin önümüzdeki 24-48 saat içinde tamamlanması bekleniyor." bilgisini aktardı.

ABD'nin ardından İsrail de F-35 uçuşlarını durdurdu

ABD'nin tüm F-35 savaş uçaklarının uçuşunu askıya almasının ardından İsrail de elindeki aynı tipteki uçakların uçuşlarını durdurma kararı aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetlerinin tüm testler tamamlanıncaya kadar elindeki F-35I tipi savaş uçaklarının uçuşlarını askıya aldığı" duyuruldu.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde 28 Eylül'de düşen savaş uçağının F-35B tipi olduğuna işaret edilen açıklamada, İsrail'in elindekilerin ise F-35I olduğu hatırlatıldı.

İsrail Hava Kuvvetleri envanterindeki F-35I tipi uçaklarda şimdiye kadar herhangi bir teknik arıza rapor edilmediği ifade edilirken, yapılacak testlerin günlerce sürebileceği kaydedildi.

F35 savaş uçaklarından biri Eylül sonunda düşmüştü

28 Eylül'de Güney Carolina eyaletinde bulunan Deniz Piyadelerine ait Beaufort Hava Üssü'nden kalkan bir F-35B uçağı, üsse 8 kilometre mesafede düşmüştü.

Bu kaza F-35 uçaklarının ilk kazası olduğu belirtilirken dikey kalkış ve iniş yapabilen F-35B uçaklarında birçok teknik arızanın söz konusu olduğuna dikkat çekiliyor.

Ekim 2016'da yine aynı üsten havalanan bir F-35B'nin motorunda yangın çıkmış ve pilot üsse zorunlu iniş yaparak düşmekten son anda kurtulmuştu.

ABD ordusu halihazırda Afganistanda F35leri kullanıyor. Dünya çapında 200’ü ABD’ye ait toplam 340 F35 savaş uçağı operasyonel halde.

Lockheed Martin, üreticileri arasında Türkiye’nin de bulunduğu program ortakları için yüzlerce uçak daha üretecek.

Kaynak: AA