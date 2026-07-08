Açık 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.07.2026 08:45

ABD: Ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'da 80'den fazla hedefi vurduk

ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik son saldırılara karşılık İran'a ait 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurdu.

ABD: Ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'da 80'den fazla hedefi vurduk

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiye yönelik saldırıları gerekçe gösterilerek dün İran'a karşı başlatılan misillemenin detayları aktarıldı.

"CENTCOM güçleri, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik son saldırılarına anında karşılık vererek, hassas güdümlü mühimmatla İran'da 80'den fazla hedefi vurduğu yeni bir saldırı dalgası düzenledi." ifadesi kullanılan açıklamada, İran'a ait hava savunma sistemleri, komuta kontrol ağları ve kıyı radar noktalarının vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, İran'ın düzenlediği saldırılarla ateşkesi ihlal ettiği ve seyrüsefer serbestisini zayıflattığı savunuldu.

ABD ordusu dün Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiye yönelik saldırıları gerekçe göstererek İran'a karşı "bir dizi güçlü saldırı" başlattığını bildirmişti.

ETİKETLER
İran ABD ABD İran ilişkileri
Sıradaki Haber
İran ordusu: Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş için tek rota, İran'ın belirlediği güzergahtır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:32
Danimarka Başbakanından Avrupa’nın yeniden silahlanması ve NATO'nun güçlendirilmesi çağrısı
09:25
TRT ortak yapımı “Filistin 36” 17 Temmuz’da sinemalarda
09:15
Ankara'daki Tarihi NATO Zirvesi'nde ikinci gün
09:19
Kanada Başbakanı Carney: Savunma alanındaki harcamaları ciddi şekilde artırdık
09:07
Kuveyt ve Bahreyn, İran'dan yapılan füze ve İHA saldırılarına karşı uyarıda bulundu
09:04
2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor
Türk savunma sanayiinin hava unsurlarına yoğun ilgi
Türk savunma sanayiinin hava unsurlarına yoğun ilgi
FOTO FOKUS
Savaşın kritik başlığı: Hürmüz Boğazı
Savaşın kritik başlığı: Hürmüz Boğazı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ