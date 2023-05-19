ABD Temsilciler Meclisinde, FBI'ın "siyasallaştığı" iddiası gündeme geldi

ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesinin ilgili seçilmiş komitesi tarafından, FBI'da görülen suistimaller ve FBI'ın daha önce kurumda çalışan ve buradaki yanlış uygulamalarla ilgili şikayetlerini dile getiren "muhbirlere" karşı nasıl adımlar attığına ilişkin oturum düzenlendi.

Oturumda, eski FBI çalışanları Garret O'Boyle, Steve Friend, Marcus Allen milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik Rusya soruşturmasının kökenlerini inceleyen Özel Yetkili Savcı John Durham'ın soruşturmanın yürütülmesiyle ilgili ABD Adalet Bakanlığı ve FBI'ın görevlerini yerine getirmede başarısız oldukları değerlendirmesiyle oturumu açtı.

Muhafazakar Amerikan vatandaşlarının görüşleri dolayısıyla hedef alındığını iddia eden Jordan, FBI'ın siyasallaştığını ve görevini kötüye kullandığını savundu.

Eski FBI ajanı O'Boyle, kürtaj karşıtı olması nedeniyle hedef alındığını, FBI'ın kendisini açığa alarak kariyerini yok ettiğini öne sürdü.

Allen da 6 Ocak 2021 Kongre baskınındaki olaylarla ilgili "komplo teorilerine" sahip olmakla suçlanarak FBI tarafından güvenlik izninin askıya alındığını belirterek, 6 Ocak olaylarında Washington DC'de olmadığını ve olaylarla bir ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

Kongre baskınıyla ilgili "resmi anlatı"yı sorguladığı için kendisine misilleme yapıldığını öne süren Allen, temelsiz iddialarla itham edildiğini savundu.

Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gerginlik yaşandı

Friend de Kongre baskını soruşturmaları ve FBI'ın bazı uygulamalarıyla ilgili dile getirdiği endişeleri nedeniyle FBI'ın kendisine istifa etmesi için baskı yaptığını ve sindirme kampanyası başlattığını ifade etti.

FBI'ın başka bir iş aramasını da engellediğini savunan Friend, kurumun bazı uygulamalarında reforma ihtiyaç olduğu görüşünü dile getirdi.

Zaman zaman Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında gerginliğin yaşandığı oturumda, Demokrat milletvekilleri komplo teorileri ve aslı olmayan iddialarla oturumun düzenlendiğini savunarak, Jordan'ı, Amerikan halkını değil Trump'ı temsil etmekle suçladı.

New York Times'in haberine göre, FBI dün, 6 Ocak Kongre baskını olaylarına katılan ve "ülkeye sadakatlerini" sorgulatan görüşleri dile getirdikleri belirtilen ajan Allen, Friend ve Brett Gloss'un "güvenlik izinlerini" iptal etmişti.

Cumhuriyetçi milletvekilleri, FBI ve Adalet Bakanlığı gibi bazı devlet kurumlarının muhafazakarlar aleyhine taraf ayrımcılık yaptığını savunuyor.

Rus hükümetinin, 2016 ABD Başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın kökenlerini araştırmak üzere Trump döneminde 2019'da özel yetkili savcı atanan John Durham, 16 Mayıs'ta açıkladığı nihai raporunda, FBI ve Adalet Bakanlığının "yasalara bağlı kalma konusundaki önemli görevlerini yerine getirmede başarısız oldukları" kanaatine varmıştı.