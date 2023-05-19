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Dünya
AA 19.05.2023 07:11

ABD'de Cumhuriyetçi Senatörler, Rusya ile imzalanan "New START"a alternatif tasarı hazırladı

ABD Arkansas Senatörü Tom Cotton, bir grup Cumhuriyetçi Senatörle Rusya'yı "New START" silah kontrolü anlaşmasını ihlal etmekle suçlayarak, bu konuda yeni yasa tasarısı hazırladığını duyurdu.

ABD'de Cumhuriyetçi Senatörler, Rusya ile imzalanan "New START"a alternatif tasarı hazırladı

Senatör Cotton, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın ABD ile imzaladığı nükleer silahlanmayı kısıtlayan anlaşmanın şartlarına uymadığını ileri sürerek, ABD'nin geri çekilmesi gerektiğini savunan No START Anlaşma Yasası tasarısını tanıttı.

Buna göre, Cotton ile 9 Cumhuriyetçi Senatörün daha destek verdiği tasarıda, gelecekteki silah kontrolü müzakerelerine sınırlar koyan ve ABD nükleer kuvvetlerini güçlendirmeyi hedefleyen bilgilere yer verildi.

Tasarıda, "New START Antlaşması Amerika'nın elini kolunu bağlarken, Vladimir Putin yıllarca antlaşmanın kusurlarından yararlandı. Başkan Biden, yalnızca Rusya ve Çin'i daha güçlü ve Amerika'yı daha zayıf hale getiren bu anlaşmayı asla uzatmamalıydı. Anlaşmadan çekilmeli ve nükleer güçlerimizi desteklemeliyiz." ifadeleri yer aldı.

Rusya ile gelecekteki silah kontrolü anlaşmalarını Çin'in yanı sıra tüm nükleer silah sınıflarını içerecek şekilde şartlandırarak bu hataları düzelteceği vurgulanan tasarıda, mevcut ve planlanan ABD nükleer kuvvetlerinin yeterliliğinin değerlendirilmesi ve caydırıcılığındaki eksiklikleri gidermek için bir uygulama planının zorunlu kılınması gerektiğinin altı çizildi.

New START anlaşması

2010'da imzalanan New START anlaşması, iki ülkenin konuşlandırılmış stratejik nükleer savaş başlığını en fazla 1550 olarak sınırlandırmıştı.

Anlaşma aynı zamanda, fırlatma rampaları ve ağır bombardıman uçaklarının sayısını 800 olarak sınırlamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden göreve geldikten kısa bir süre sonra, Ocak 2021'de iki ülke antlaşmayı 2026'ya uzatmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price 9 Kasım 2022'de, ABD ile Rusya'nın nükleer silahları azaltmayı hedefleyen New START anlaşması kapsamında karşılıklı denetlemeleri yeniden başlatmak üzere yakın zamanda istişare görüşmeleri yapacağını açıklamıştı.

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