ABD Kongresindeki gelişmelere dair haberleriyle tanınan, Washington merkezli yayın kuruluşu "Punchbowl News"ün haberinde, Savunma Bakanlığının, McCarthy'nin olası ziyaretiyle ilgili hazırlıklar yürüttüğü bilgisi verildi.

"Hazırlıklara doğrudan dahil olan bir yetkili"ye dayandırılan haberde, Beyaz Saray yetkililerinin, "ziyaretin bahar aylarında gerçekleşmesini bekledikleri" aktarıldı.

Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, Kongre ara seçimlerinde partisinin Temsilciler Meclisinde çoğunluğu sağlamasının ardından meclis başkanlığını Demokrat Partili Nancy Pelosi'den devralmıştı. McCarthy, 15 tur süren çekişmeli oylamanın ardından seçilmiş ve 7 Ocak'ta yemin ederek göreve başlamıştı.

McCarthy liderliğindeki yeni meclis yönetimi, ilk icraatlarında Çin ile rekabeti öncelikli hale getireceklerinin işaretini vermişti. Yeni Kongrenin ilk yasama faaliyetlerinden biri, Temsilciler Meclisinde "ABD-Çin Rekabet Özel Komitesi"nin kurulması olmuştu. Komitenin başına, Tayvan'ın savunmasını desteklemenin gereğini vurgulayan Cumhuriyetçi Partili Mike Gallagher getirilmişti.

Yeni kriz kapıda

McCarthy'nin olası ziyaretinin, Çin ile ABD arasında, önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen yıl ağustos ayında Ada'yı ziyaretinde yaşanana benzer bir gerilime yol açabileceği değerlendiriliyor.

Pelosi'nin ilkin 2022 Nisan'da yapmayı planladığı Tayvan ziyareti, tüm yıla damgasını vurmuştu.

Tayvan'ı Çin topraklarının parçası olarak gören Pekin yönetimi, ABD'den bu denli üst düzey siyasi bir ismin ihtilaflı adayı ziyaret etmesinin egemenlik haklarını ihlal edeceğini öne sürerek ziyaretin gerçekleşmesi halinde buna "askeri karşılık dahil" kararlı yanıt verecekleri ve Washington'ın olası sonuçlara katlanacağı uyarısında bulunmuştu.

Pelosi, Çin'in tüm uyarılarına rağmen 2-3 Ağustos 2022'de adayı ziyaret etmiş, Pekin sözcüleri, ziyareti "provokasyon" olarak niteleyerek sert tepki göstermişti. Çin yönetimi ziyaret nedeniyle Pelosi ve ailesine de yaptırım kararı alırken ABD yönetimiyle bazı ikili diyalog ve işbirliği mekanizmalarını askıya almıştı.

"Tek Çin" ilkesi

Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturan askeri tatbikatlar düzenlemişti. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında, Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.