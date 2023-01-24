Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 13:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da elektrik kabloları kundaklandı: Tren seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Fransa'da Seine-et-Marne vilayetinde elektrik kablolarının kundaklanması üzerine, başkent Paris'te Gare de l'Est garındaki tren seferleri tüm gün durduruldu.
Fransız basınındaki habere göre, sabah saatlerinde Seine-et-Marne vilayetinde elektrik kabloları kundaklandı.
İlk etapta Paris'te Gare de l'Est'teki hızlı tren, bölgesel ve banliyö tren seferleri saat 06.00 itibarıyla durdurulurken ardından Fransa'da ulusal demir yolu şirketi SNCF, gardaki tren seferlerinin gün boyu iptal edildiğini duyurdu.
SNCF, olayla ilgili şikayette bulunacağını belirtirken yolculara seyahatlerini ertelemesini tavsiye etti.
Son Haberler
- 14:04
- 13:51
- 13:51
- 13:52
- 13:41
Sıradaki Haber
Rus oligarka çalışan eski üst düzey FBI ajanı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz