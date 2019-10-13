Dünya
ABD Suriye'nin kuzeyinden 1000 askerini çekiyor13 Ekim 2019 Pazar 16:45 - Son Güncelleme 13 Ekim 2019 Pazar 17:14
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Başkan Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden 1000 ABD askerinin çekilmesi kararını açıkladı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hafta sonunda bir Amerikan kanalına demeç veren Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper "Suriye'nin kuzeyinden 1000 askerimizi çekiyoruz." dedi.
Esper, çekilmenin yakın zamanda gerçekleşeceğini söyledi.
Mark Esper, Ulusal güvenlik ekibi ile yaptığı görüşmenin ardından Trump ile bir araya geldiğini hatırlattı.
Görüşmede, Amerikan Başkanı'nın kendisine, Suriye'nin kuzeyinden planlı bir şekilde çekilmeye başlaması talimatını verdiğini vurguladı.
Kaynak: TRT Haber