Hafta sonunda bir Amerikan kanalına demeç veren Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper "Suriye'nin kuzeyinden 1000 askerimizi çekiyoruz." dedi.

Esper, çekilmenin yakın zamanda gerçekleşeceğini söyledi.

Mark Esper, Ulusal güvenlik ekibi ile yaptığı görüşmenin ardından Trump ile bir araya geldiğini hatırlattı.

Görüşmede, Amerikan Başkanı'nın kendisine, Suriye'nin kuzeyinden planlı bir şekilde çekilmeye başlaması talimatını verdiğini vurguladı.

Kaynak: TRT Haber