Adı ara seçim olsa da ABD siyasetinde bütün dengeleri değiştirebilecek bir kırılma noktası 8 Kasım seçimleri.

Biden’ın kongrede üstünlüğü kaybetmesi ABD başkanı için son 2 senenin kabusa dönmesi demek.

Hem Demokratlar hem Cumhuriyetçiler seçimin öneminin farkında.

Son yıllarda ABD'de gittikçe artan kutuplaşma, 8 Kasım seçimlerini büyük bir hesaplaşmaya dönüştürmüş durumda. Georgia gibi eyaletlerde son yıllara nazaran oy kullanma oranının gittikçe artacağı tahmin ediliyor.

Seçimde ön plana çıkacak başlık ekonomi olacak gibi görünüyor.

Özellikle Demokratlar, dünyadaki kriz sebebiyle Biden yönetiminin suçlanamayacağını belirtiyor.

Cumhuriyetçiler seçim için daha motive görünürken uzmanlar Demokratların Trump endişesine vurgu yapıyor.

Siyaset bilimci Dr. Ali Demirdaş, "Trump'ın kendisi değil ama onun temsil ettiği düşünce demokratlar üzerinde korku yaratıyor. Sosyal hayatın kısıtlanması, kürtaj, göçmenlik konusu, silahlanma gibi konular 'Trump korkusu' dediğimiz şeyi ateşliyor." ifadelerini kullandı.

Seçimden çıkacak sonucun Biden ve Trump’ın 2024 adaylığını da doğrudan etkilemesi bekleniyor.