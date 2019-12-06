ABD'li Senatörler Bob Menendez ve Ted Cruz 1915 yılına ilişkin Ermeni iddialarının tanınmasını öngören tasarıyı görüşülmesi için Senatoya sundu.

Daha önce iki kez bloke edilen tasarı yine Cumhuriyetçi bir senatör tarafından engellendi.

Tasarı Cumhuriyetçi Kevin Cramer tarafından bloke edilirken, bunda yine Beyaz Saray’ın telkininin etkili olduğu tahmin ediliyor.

Tasarıyı daha önce Beyaz Saray'ın talebiyle Cumhuriyetçi Senatörler Lindsey Graham ve David Perdue engellemişti.

Kaynak: TRT Haber