2020'de yapılacak Başkanlık seçiminde Demokrat Parti'den aday adayı olan Joe Biden, kampanya çalışmaları için Lowa eyaletindeydi.

Biden, burada seçmenler ile bir araya geldi.

Ama seçmenlerden biri Biden'a hiç de beklemediği bir soru sorarak ona adeta soğuk duş aldırdı.

83 yaşındaki seçmen Biden'a oğlunun Ukraynalı gaz firması ile olan ilişkisini sordu.

Biden'ı ağır bir dille eleştirdi.

"Oğlunu bu alanda hiçbir deneyimi olmadığı halde Ukrayna'yaki bir gaz firmasının başına getirdin. ABD Başkanı'na erişim mi satıyordunuz?"

Suçlamalar Biden'ı çılgına çevirdi. Seçmene cevabı çok sert oldu.

"Kahrolası yalancı seni, bu doğru değil. Hiç kimse bunu söylemedi, hiç kimse bunu kanıtlamadı"

83 yaşında olduğunu söyleyen seçmenin Biden'ın yaşını anımsatarak eleştirilerine devam etmesi tartışmayı daha da alevlendirdi.

Biden ve adı belirtilmeyen seçmen arasındaki diyaloğun yer aldığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: Reuters